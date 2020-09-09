Son dakika… Motorine indirim yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına hafta başında da 21 kuruş indirim gelmişti.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan brent petrolün fiyatı düşüşe geçti. Petrol vadeli kontratları önceki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından birçok ülkede corona virüsü vakalarının yeniden artmasıyla bugün de geriledi.

Brent petrol hazirandan bu yana ilk kez varil başına 40 doların altına düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %5’ten fazla geriledikten sonra bugün %0.4 düşüşle 39.62 dolarda işlem görüyor.

ABD hafif ham petrolü dün yaklaşık %8 geriledikten sonra bugün %0.7 düşüşle 36.52 dolarda bulunuyor.

FITCH YIL SONU TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Ahlatcı Yatırım analizinde, Saudi Aramco’nun fiyat indirimi ve artan vaka sayılarının neden olduğu arz endişeleri etkisi ile brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin izlendiğine işaret edilerek, “Dün ise Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, brent betrol için 2022 yılı varil fiyatını tahminini 53 dolardan 50 dolara indirirken, uzun vadeli varil fiyatı tahminini 55 dolardan 53 dolara düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerini azaltmak istediğini belirtmesi ile iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, OPEC+ koalisyonundan gelen daha fazla üretim kararı sonucu Brent Petrol’de aşağı yönlü hareketin derinleştiği gözlendi” denildi.