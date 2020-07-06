Son dakika… Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) July 6, 2020

Motorinin litresi şu an İstanbul’da 5.82 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.89 TL’den satılıyor.

Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arasında küçük farklılık gösterebiliyor.