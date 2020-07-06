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Son dakika… Motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

Sozcu.com.tr
16:50 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litresi şu an İstanbul’da 5.82 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.89 TL’den satılıyor.

Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arasında küçük farklılık gösterebiliyor.

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Son güncelleme: 16:58 06.07.2020
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