Son dakika… Petrol krizinde flaş gelişme! İki dev uzlaştı

OPEC ve müttefikleri OPEC+, Rusya ile petrol fiyatları hakkında gerçekleştirdikleri görüşmeden uzlaşma ile ayrıldı.

Görüşmede iki grup arasında olumlu bir mesafe katedildiği belirtilirken daha önceki açıklamalarda ABD’nin OPEC ve Rusya’yı ayırmaya çalıştığı ifade edilmişti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için anlaşma yönünde ilerleme konusunda uzlaştığını, anlaşmaya sadece OPEC+ değil diğer ülkelerin de katılacağını belirtti.

Bloomberg TV'ye konuşan Dmitriyev, “Rusya ve Suudi Arabistan'ın bazı anlaşmazlıkları bir kenara koyup sadece OPEC+ değil, piyasayı istikrara kavuşturma sürecine katılan diğer ülkeleri de içine alacak anlaşma doğru ilerleme konusunda uzlaşması tarihi ve çok önemli bir an” dedi.