Son dakika: Solunum cihazı satışı izne bağlandı

Solunum desteği cihazlarının yurt dışına satışı izne bağlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni aranacak.

Ticaret Bakanlığı daha önce, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaş ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine eklemişti.

Listede ihracı kayda bağlanan meltblown kumaş ürünü, yoğunlukla maske mendil ve hava filtresi imalinde kullanılıyor.

Öte yandan koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven de ihracı izne bağlı ürünler arasında bulunuyor.

(REUTERS-sozcu.com.tr)