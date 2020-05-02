Son dakika: Yurt dışına solunum cihazı satışına tekrar izin çıktı

Corona virüsü dolayısıyla ihracatı izne bağlanan pek çok sağlık ekipmanın yurt dışına satışına tekrar izin verildi.

Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğe göre yurt dışına satışı yasaklanan veya gözetim altına alınan solunum cihazı, ecmo, oksijen konsantratörü, oksijen sensörü, ventilatör devreleri, anestezi/ventilatör devresi, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri gibi medikal ürünlerin yurt dışına ihracatı tekrar serbest bırakıldı.

Maskenin ihracatındaki yasaklama hala devam ederken medikal sektörü sıklıkla ihracat iznini yeniden alabilmek için resmi makamlar aracılığı ile görüşmelerini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de bugün yer alan düzenlemeye göre ihracı izne bağlı mallar listesinin 33-40'ıncı sırası yürürlükten kaldırılmış oldu.

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