Tarım kredi borçlusu çiftçilere icra takibi

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, çiftçilerin sadece Ziraat Bankası'na olan borçlarının yapılandırıldığını, tarım kredi kooperatiflerinden alınan kredilerin ise bugüne kadar hiçbir şekilde yapılandırılmadığını söyledi. Bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Aygun, “Şu anda tarım kredi kooperatifleri üzerinden kredi çekip ödemede zorlanan binlerce çiftçiye icra işlemi başlatıldı. AKP iktidarı mutlaka bu konuda düzenleme yapmalıdır” dedi.

CHP'li Aygun, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının 117 milyar, takipteki borçlarının 5.2 milyar TL, gayri nakdi kredi miktarının ise 8.1 milyar liraya dayandığını söyledi. İktidarın şu ana kadar yaptığı düzenlemelerle sübvanse kredileri yapılandırırken, afet mağduru çiftçilerin kredilerini de ertelediğini belirten Aygun, yapılan işlemin gerçekte yapılandırma değil, kredi yenileme olduğunu bildirdi.

YENİ KREDİ YENİ MASRAF

Aygun, yapılandırmada Ziraat Bankası faizinin yüzde 12'den yüzde 9'a düşürüldüğünü, ancak bunun yeni kredi anlamına gelmesi nedeniyle çiftçilerden yeni sigorta bedeli adı altında ilave ücretler alındığını da bildirdi. Kredi yenilemelerinin sadece tek sezonluk rahatlama ile pansuman etkisi yarattığını, ancak yarayı tedavi etmediğini ifade eden Aygun, doğal afetle karşılaşan çiftçilere de erteleme yapılmasına karşın icralık duruma düşen tarım kredi kooperatifleri üzerinden alınan kredilerde ise hiçbir yapılandırma işlemi uygulanmadığının altını çizdi.

Aygun, çiftçilerin borçlar yüzünden artık nefes alamaz hale geldiğine dikkat çekerken, “Tarım kredi kooperatifleri borç yapılandırması yapmıyor, direkt faizle beraber icra işlemini gerçekleştiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapılandırma ve erteleme yapacaklarını açıklamasına rağmen icra takipleri aralıksız uygulanıyor” dedi.