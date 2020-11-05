TKİ’den 2 milyon aileye bedava kömür: Dağıttığı kömür miktarı yüzde 42 azaldı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından 2019 yılında 531 sayılı Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 2 milyon 26 bin aileye bedelsiz olarak yaklaşık 1,5 milyon ton kömür dağıtıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) açıkladığı kamu işletmeleri raporuna göre, 2018’de TKİ’nin bedelsiz kömür dağıttığı aile sayısı 2 milyon 30 bin, kömür miktarı 2,6 milyon tondu.

HAZİNE’DEN TKİ’YE 1,16 MİLYAR TL BEDAVA KÖMÜR BEDELİ

Böylece geçen 2019’da 2018’e göre kömür dağıtılan aile sayısı hemen hemen aynı kalırken, dağıtılan kömür miktarı yüzde 42 gerilemiş oldu.

Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik uygulama kapsamında HMB tarafından TKİ'ye 2019 yılında 1,16 milyar TL görevlendirme bedeli ödemesi yapıldı. 2018’de bu miktar 1,21 milyar TL idi.

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SATILAN KÖMÜRÜN YÜZDE 71’İ TERMİK SANTRALLERE

TKİ, 2019 yılında toplam 18,2 milyon ton kömür satışı yaptı. Bu miktarın %71'i termik santrallerde, %29'u ise ısınmada ve sanayide kullanılmak üzere piyasaya satıldı.

Dağıtımı yapılan kömür, ısınma amacıyla piyasaya satışı yapılan kömür miktarına dahil olup toplam satış miktarının %8,24'ünü oluşturdu.

2019’da TKİ'nin satış miktarı bir önceki yıla göre %9 oranında azaldı ancak satış hasılatı bir önceki yıla göre %9,9 oranında artarak 4 milyar TL olarak gerçekleşti.

TKİ 2019 yılını 101 milyon TL dönem kârı ile kapatttı.

Kuruluşun bu dönemde Ar-Ge harcaması 6,8 milyon TL, toplam yatırım harcaması 30,1 milyon TL oldu.

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BORÇ 7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

2017’de 3,7 milyar TL olan TKİ’nin toplam borcu, 2018’de 5,6 milyar TL’ye, 2019’da 7 milyar TL’ye yükseldi.

Kısa vadeli borçların 2019’da yüzde 25,5 artışla 6,8 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekti.

TKİ’nin personel sayısı ise bu dönemde 305 düşüşle 4 bin 182’ye geriledi.

TTK’DAN 1,1 MİLYAR TL ZARAR

TKİ bünyesinde yer alan Ereğli, Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez ve Amasra Kömür İşletmelerinin bir araya getirilmesi suretiyle 1984 yılında TKİ'den ayrı bir iktisadi devlet teşekkülü şeklinde kurulmuş olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2019’da zarar etti.

2018’de 898 milyon TL zarar eden TTK, 2019’u 1 milyar 111 milyon TL zararla kapattı. Zarar bu dönemde yüzde 23,7 arttı.

TTK’nın personeli sayısı 447 artışla 9 bin 258’e yükseldi.

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HAZİNE’DEN TTK’YA 1,2 MİLYAR TL TRANSFER

Kuruluşun 2019 yılı brüt satışları %11,9 oranında artarak 353,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu satış rakamı ile TTK'nın 1,3 milyar TL tutarındaki istihdam giderinin üçte biri ancak karşılandı.

Kuruluşa 2019 yılında bütçeden 1,15 milyar TL'si sermaye olmak üzere toplam 1,18 milyar TL transfer yapıldı.

Kuruluş 2019 yılında 70,8 milyon TL nakdi yatırım harcaması yaptı.

TTK tarafından 2019 yılında 531 sayılı Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak 32,3 bin ton kömür dağıtıldı.