TMO’dan 175 bin tonluk buğday ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren bir dizi ithalat ihalesinde yaklaşık 175 bin ton buğday aldı.

Reuters’ın aktardığına göre, Avrupalı ticaret kaynakları, alımların isteğe bağlı menşei olduğunu ancak alımların önemli bir kısmının Karadeniz bölgesinde tedarik edilmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupalı Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalede en düşük fiyatın ton başına 237 dolar (c&f) olduğu düşünülüyor.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi.

MAKARNA SATIŞLARI PATLAMIŞTI

Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok ülkede buğdayla yapılan makarna satışlarında patlama yaşanıyor. İnsanlar, karantina önlemleri çerçevesinde evlerinde dayanıklı kuru gıda stokluyor.

Nitekim dün sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, derneğe üye şirketlerin kendi e-ticaret platformlarından makarna satışlarının karantina sonrasında karantina öncesindeki döneme göre yüzde 300 arttığını ve ihracata bir süre ara verdiklerini söylemişti.

Devletler de, salgın süresinin uzaması ve iç talebin karşılanması için buğday başta olmak üzere bir dizi üründe ya stok yapıyor ya da ihracata çeşitli sınırlamalara getirmeyi değerlendiriyor.

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ZMO’DAN TEPKİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMO’nun bugün yaptığı buğday ithalatına ilişkin “Buğdayda dış alım, yerli üreticiye zarar veriyor. Devlet ‘dışarıda daha ucuz, ithal ederim’ mantığıyla günü kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Dün yaptıkları açıklamada “TMO, buğday başta olmak üzere 2020 yılı için alım garantisi vermeli, piyasa spekülasyonlarına karşı üretim maliyetlerinin üzerinde alım fiyatı açıklamalıdır” dediklerini ancak TMO’nun bunu yapmak yerine ithalatı tercih etmeye devam ettiğini belirten Suiçmez, devletin girdi fiyatlarını ucuzlatarak ve alım garantisi vererek buğday üretimini artırması ve maliyetleri ucuzlatması gerektiğini vurguladı.