Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin verecek bir anlaşmayı desteklediğini ve satışına onay vereceğini açıkladı.

Trump, seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina'ya hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Walmart ile California merkezli Oracle teknoloji şirketi ortaklığında yapılan teklife yeşil ışık yaktığını belirterek, anlaşmanın tamamen güvenli olacağını ve yeni şirketin 25 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

TİKTOK NEDEN HEDEFTE? ByteDance firmasının 2013 yılında geliştirdiği sosyal performans uygulaması TikTok şu sıralar herkesin dilinde. TikTok hakkında son bir yıldır kişisel verilerin ihlaline ilişkin güçlü iddialar var fakat son dönemde ortaya atılan iddiaların kaynağı bir siber güvenlik uzmanının sosyal medya paylaşımına dayanıyor.

TRUMP: ÜLKEMİZ İÇİN İYİ OLACAK

Yaklaşık 100 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve Çin’in bu verilere erişme potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getiren Trump, “TikTok’un Amerika'daki merkezi Teksas eyaletinde olacak, firmanın ülkemizin gerçek tarihi üzerine eğitim için 5 milyar dolarlık bir bağış yapacağım, böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

YASAKLANACAKTI

Anlaşma ile ilgili olarak, Oracle teknoloji şirketinin, TikTok’un tüm ABD kullanıcı verilerini barındırmaktan ve ABD ulusal güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacağı açıklandı.

Trump, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklayacağını duyurmuştu. Trump, 6 Ağustos’ta ise ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

SMS’LE VİDEO SİLME/YÜKLEME

TikTok’un isminin gündeme geldiği büyük güvenlik skandallarından biri ise geçen Ocak ayında yaşandı. Check Point Research isimli bir siber güvenlik şirketinin yaptığı testlere göre uygulamanın kaynak kodunda yapılan değişiklikler ile kullanıcılara gönderilen SMS’ler bir felaket ile sonuçlanabiliyor.

Kullanıcılar kendilerine TikTok tarafından resmi bilgilendirme mesajı gibi gelen SMS’lere tıklayarak, farkında olmayan hesaplarından video yükleyebiliyor, yükledikleri videolar silinebiliyor, sadece arkadaşlarının görmesini istedikleri videoları herkes görebiliyor ve kişilerin uygulamaya verdikleri bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçebiliyor.

‘SIFIR HATA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TikTok güvenlik ekibinden Luke Deshotels New York Times’a yaptığı açıklamada, “TikTok kullanıcılarının kişisel bilgilerini korur. Pek çok organizasyon gibi bu konuda sıfır hata olması üzerine çalışıyoruz” demişti.