Türk çiftçisine ithalat darbesi

Türkiye, Venezuela'dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalat edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, bu ülkeden 500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları ithal edilebilecek.

MEYVE UNU BİLE VAR

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Venezuela'dan sıfır gümrükle eritme peynir ve meyve ununun da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin 500 ürünün ithal edilmesi kararına sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin adı sanı duyulmamış ülkelerden ithalata bağımlı hale getirildiğini belirten Barut, “Türkiye üretemiyor mu? Çiftçimiz her şeyin en iyisini üretiyor ama ithalat sevdalılarının rant aşkı bitmiyor, bunu aşamıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan “ithalat rejimi kararına ek karar” ile Venezuela'dan 5 bin 500 ürün için, çoğunluğu sıfır gümrük vergisiyle ithalatın önü açıldı. İthal edilecek ürünlerin arasında pirinç, yulaf, yer fıstığı, ayçiçeği, Hint yağı, kolza, susam tohumları, aspir, bazı peynirler, yağlı tohum ve meyvelerin unları ile çikolata ve kakao içeren ürünler bulunuyor. Bu ürünlere tanımlanan kota miktarları ise 200 ile 5 bin ton arasında değişiyor. Yerfıstığından eritme peynire, ayçiçeğinden meyve ununa kadar her şeyin ithalat yoluyla karşılanması kararına tepki gösteren Ayhan Barut, şunları söyledi:

“Cennet ülkemizde artan maliyetlere rağmen üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz en kaliteli ürünleri rahatlıkla yetiştirip üretiyor. Ülke çiftçisine ve yetiştiricisine destek vermek yerine adını sanını bilmediğimiz ülkelerden, tarım ve hayvansal ürün ithalatını kınıyoruz. Ülkemizi bu hale düşürenler utansın. Türkiye üretemiyor mu? Bu kadar mı acizsiniz?” diye konuştu.

İTHAL EDİLECEK 5 BİN 500 ÜRÜNDEN BAZILARI

– Bazı peynir türleri n Pirinç

– Yulaf

– Yer fıstığı

– Ayçiçeği

– Hint yağı

– Kolza, susam tohumları, aspir

– Yağlı tohum ve meyvelerin unları

– Çikolata ve kakao içeren ürünler