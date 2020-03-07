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Türkiye’nin en zengin 100 ismi belli oldu

Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu. Forbes Dergisi'nin hazırladığı listeye göre geçen yıla göre servetini 1 milyar dolar artıran Murat Ülker Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Böylece Ülker, Türkiye'nin en zengin insanı unvanını kaptırdığı Erman Ilıcak'tan geri aldı.

Sozcu.com.tr
14:15 -
Haberler Ekonomi
Türkiye’nin en zengin 100 ismi belli oldu

Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Forbes Dergisi mart ayı sayısında en zengin 100 ismini açıkladı.

2019 yılında 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Yani Murat Ülker'in serveti bir yılda 1 milyar dolar attı.

Ülker'i 3 milyar 200 milyon dolarlık serveti ile Erman Ilıcak izliyor. Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi olan Ilıcak'ın 3 milyar 800 milyon dolarlık serveti bulunuyordu.

Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı ise Ferit Şahenk oldu. Şahenk'in 2019 yılı serveti 2 milyar dolar olurken 2020 serveti 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Dolar Ferit Şahenk mart ayı Türkiye
Son güncelleme: 14:20 07.03.2020
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