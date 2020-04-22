Türkiye Varlık Fonu bazı sigorta ve emeklilik şirketlerini bünyesine kattı

Kamunun sahip olduğu hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından devralındı.

Artık, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Halk Hayat ve Emeklilik tek bir şirket olarak Varlık Fonu altında faaliyet gösterecek.

Türkiye Varlık Fonu'nun şirketi TVF Finansal Yatırımlar'a 6 şirketin maliyeti 6.54 milyar lira olacak. Bu bedelin 179.1 milyon liralık kısmı hariç tamamı özel tertip iç borçlanma senedi ile ödenecek.

GÜNEŞ SİGORTA İÇİN 612.5 MİLYON LİRA

Şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre, Varlık Fonu şirketleri piyasa değeri üzerinden satın aldı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, şirkete ait ve Güneş Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 51,1’ini temsil eden hisseler ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ sermayesinin yüzde 53,9’unu temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye devri için bugün sözleşme imzalandı. Ve hisse devri tamamlandı. Vakıfbank'ın açıklamasına göre, Güneş Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 2.22 TL olarak belirlendi ve toplam satış bedeli 612 milyon 586 bin 127,65 TL oldu. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek. Güneş Sigorta'nın bugün kapanışta hisse değeri 2.82 liraydı. Güneş Sigorta'nın hisselerinin yüzde 38,9'u Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

VAKIF EMEKLİLİK’E 724.5 MİLYON TL

Vakıfbank ayrıca Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedelin ise beher pay başına 0.0896 TL olarak belirlendiği ve toplam satış bedelinin 724 milyon 584 bin 226,21 TL olduğunu açıkladı. Bunun da tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek.

İşlemler sonucunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Güneş Sigorta AŞ’nin sermayesindeki payı yüzde 61,1’e ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ’nin sermayesindeki payı yüzde 62,9’a yükseldi.

931.2 MİLYON ZİRAAT SİGORTA İÇİN ÖDENİYOR

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ise bankaya ait ve Ziraat Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 99,97’sini temsil eden hisseler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ sermayesinin yüzde 99,97’sini temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ’yle devir sözleşmesi yine bugün imzalandı ve hisse devirleri tamamlandı. Buna göre, Ziraat Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 18,63 TL olarak belirlendi ve toplam satış bedeli 931 milyon 220 bin 550,00 TL oldu. Satış bedeli özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek.

EN BÜYÜK ÖDEME ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK’E

Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel ise beher pay başına 23,00 TL ve toplam satış bedeli 1 milyar 839 milyon 448 bin lira oldu. Yine satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek. İşlem sonunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Ziraat Sigorta AŞ’nin sermayesindeki ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ’nin sermayesindeki payı yüzde 100’e yükseldi.

HALK SİGORTA İÇİN 179.1 MİLYON TL

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada da bankaya ait ve Halk Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 89,18’ini temsil eden hisseler ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ sermayesinin tamamını temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye devredildi. Buna göre, Halk Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 0.0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlendi. Toplam satış bedeli olan 578 milyon 904 bin 511,54 TL'nin 399 milyon 778 bin 774,87 TL’lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecek. Halk Sigorta'nın hisselerinin yüzde 4,68'i Borsa İstanbul'da işlem görüyor, bugünkü kapanış değeri 3.50 lira.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK İÇİN 1.7 MİLYAR TL

Halk Hayat ve Emeklilik AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel ise beher pay başına 4,1149 TL olarak belirlendi ve toplam satış bedeli 1 milyar 695 milyon 338 bin 800 TL oldu. Bedelin tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek.

İşlem sonunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Halk Sigorta AŞ’nin sermayesindeki payı yüzde 95,32’ye, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin sermayesindeki payı ise yüzde 100’e yükseldi.