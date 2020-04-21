Virüsün faturasını yine halk ödeyecek

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, bütçe açığının martta 43.7 milyar lira ile bu yıl öngörülen açığın üçte birine yakın olduğunu vurgulayarak, “Corona virüsü nedeniyle mutlaka ek kaynak ihtiyacı doğacak.

Yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın deyimiyle vergi yine tabana yayılacak” dedi. Kolalı gazoz ve puroya Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve oyun konsoluna yüzde 50 ek gümrük vergisinin kaynağın ne olacağını yavaş yavaş netleştirdiğini vurgulayan Bingöl, “Talebi artan her ürünün zincirleme reaksiyon ile vergisi de artıyor sanırım. Tıraş makinelerine dikkat” diye konuştu. Bingöl'le korona günlerinde vergileri konuştuk.

– Marttaki rekor bütçe açığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Salgınla birlikte bütçede de bozulma sinyalleri başladı. Ertelenen vergiler, gelir tahsilatındaki düşüş, sosyal yardım ve sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle çok daha zorlu dönemler olacak.

Corona virüsünün etkilerini hissettiğimiz mart ayındaki bütçe açığı 43.7, faiz dışı açık ise 32.3 milyar TL. Bütçe dengesi -%78.6 daha kötü bir performans sergilemiş.

Faiz dışı fazladaki bütçe açığında kötü performans ise -%147.2. Bir aydaki bütçe açığı bir yıl için öngörülen açığın üçte birine yakın.

DELİKLİ KURUŞA 40 DÜĞÜM

– Bu durumda yeni bir bütçe mi yapılmalı?

Yeni olmasa bile mutlaka ek bütçe yapılmalı. Özellikle 8 veya 9. ayda bir ek bütçe gereği ortaya çıkar. Önerim, önceden harekete geçilmesi. Gelir ve harcama politikalarının, kaynakların ve özellikle Sağlık Bakanlığı bütçesinin yeniden belirlenmesi ivedi ve zaruri.

– Kaynak yaratmak için yeni vergiler kapıda mı?

Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın deyimiyle vergi yine tabana yayılacaktır. 26 Mart'ta kolalı gazoz ve puroya ÖTV artışı, 18 Nisan'da oyun konsoluna yüzde 50 ek gümrük vergisi de kaynağın ne olacağını yavaş yavaş netleştiriyor.

Talebi artan her ürünün zincirleme reaksiyon ile vergisi de artıyor sanırım. Tıraş makinelerine dikkat. Şeffaflığın olmadığı bir ortamda bu paraları hoyratça harcayanlar için vergi bir güç, ödeyenler için ise yüktür.

Bu yıl verilecek yüksek bütçe açıklarının en önemli yüklenicisi yine vatandaş olacak. Bu yüzden harcamaların şeffaf yapılması çok önemli. Ayrıca tasarruf önemli. Eskilerin deyimiyle “Dönem delikli kuruşa kırk düğüm atma dönemi.”

ALKOL VE TÜTÜNDEKİ ÖTV ARTIŞI TÜKETİMDEN DEĞİL

– ÖTV'deki artışa bakarak alkol ve sigara tüketiminin arttığını söyleyebilir miyiz?

2019 Mart'ında alkol ve tütünden toplanan ÖTV 3.316.896.000 TL iken 2020 Mart'ında 5.297.867.000 TL oldu. Bu durumda geçen yıla göre alkol ve tütünden alınan ÖTV'de yüzde 60 artış vardır demek sayısal olarak doğru ancak herkes evine kapanmışken, restoran ve kafeler kapalıyken alkol ve sigara tüketiminin arttığını söylemek yanlıştır.

Çünkü ÖTV sadece üretimde ya da ithalatta ortaya çıkan bir dolaylı vergidir. Bu artış, ilgili dönemde imal veya ithal edilerek, imal veya ithal edenlerce yapılan teslime ilişkin bilgi verir.