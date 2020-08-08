Son dakika… Amerikan gazetesinden kritik Türkiye yorumu

Wall Street Journal, Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybını okuyucularına duyuran yabancı gazetelerden biri oldu. Merkez Bankası'nın tüm çabalarına rağmen liranın, dolar karşısında rekor düşük seviyeye ulaştığı belirtildi.

Haberde, perşembe günü yaşanan yüzde 2.7'lik düşüşün, mart 2019'dan beri bir gündeki en sert değer kaybı olduğu kaydedildi. Liranın sene başından beri yaklaşık yüzde 17.8 değer kaybettiğine vurgu yapıldı.

ASH: AÇIKÇA DÖVİZE MÜDAHALE BAŞARISIZ OLDU

Brezilya ve Meksika'nın para birimlerinin zayıflamasına izin verdiği belirtilerek, Türkiye'nin ise bunun önüne geçmek için Merkez Bankası aracılığıyla çabaladığı belirtildi. Merkez Bankası'nın diğer bankalardan borç olarak döviz alıp bunu sattığı kaydedildi. Goldman Sachs'ın yılın ilk altı ayında 65 milyar dolar satıldığına ilişkin verisi hatırlatıldı.

Wall Street Journal'ın görüşüne başvurduğu BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “Açıkça döviz müdahalesi başarısız oldu. Artık rezervlerini korumak istiyorlar. Dövizin nereye kadar gideceğini ve nerede dengeleneceğini görmek istiyorlar” yorumunu yaptı.

UCUZ KREDİLER, İTHALATI ARTIRDI

Haberde, Türkiye'nin ithalat maliyetini artıracağı ve yüzde 11.76'lık yıllık enflasyonu daha da yükselteceği endişesi ile temmuz ayında liranın gücünü korumaya çalıştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti'nin ekonomik toparlanmayı yeniden başlatmak için evlere ve iş yerlerine sağladığı ucuz kredilerin ithalat talebini artırdığına dikkat çekildi. Buna karşılık olarak turizm gelirlerinin düşmesi, ihracatın azalması ile ülkeye daha az dolar ve euro girdiği vurgulandı. Bunun yabancı para ihtiyacını artırdığı belirtildi.

PARA POLİTİKASI TOPLANTISI 20 AĞUSTOS'TA

Timothy Ash'e göre Türkiye, faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabilir. Ash, bu görüşünde yalnız değil. Birçok analist, yıl sonunda yüzde 12 olan faizleri yüzde 8.25'e düşüren Merkez Bankası'nın şimdi ters yönde adım atacağı görüşünde. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre faiz oranı bu yıl sonunda yüzde 10'a, 2021 sonunda ise yüzde 14'e yükselecek. Haberde, Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası toplantısını 20 Ağustos'ta yapacağı hatırlatıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK HİSSE, 7 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL SATILDI

Gazeteye göre faizleri artırmak, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını terk etmesinin önüne geçebilir. Enflasyondan düşük tahvil getirileri ve lirayı güçlendirme çabaları nedeniyle yabancıların sene başından beri 4 milyar dolarlık hisse ve 7 milyar dolarlık tahvil sattığı kaydedildi. Yatırımcıların azalan iştahı nedeniyle beş yıllık dolar cinsinden Türk tahvilinin şubat ayında yüzde 4.71 olan getiri oranının Çarşamba günü yüzde 7.01'e çıkartıldığına dikkat çekildi. Perşembe günü ise bankacılık düzenleme kurulunun yabancı bankaların liraya erişimini, işlemleri lira üzerinden yapmak ya da yerel bankalara lira yatırmak şartıyla kolaylaştırdığı kaydedildi.



Uluslararası Finans Enstitüsü, Türkiye'nin cari işlemler dengesine ve finansman ihtiyacına ilişkin yapılan tahminlere dayanarak doların gerçek değerinin 7.5 TL olduğunu öne sürdü.

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