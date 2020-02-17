Yeni Maraş, 10 milyar dolarlık yatırım istiyor

105 otel 4 bin 700 konut 100 eğlence merkezi ile 1974 öncesi dünya turizminin gözdesi olan Maraş için KKTC hükümeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatacak. 46 yıldır kapalı bulunan bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Bölgede envanter çalışmaları tamamlandı ve gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor. Maraş'ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarından KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları istenecek. AİHM'in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş'ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı istenecek ve malları iade edilebilecek.

DÜNYANIN GÖZDESİYDİ

8 kilometre kumsalı olan, Marilyn Monroe ve Sophia Loren'in de evlerinin bulunduğu Maraş'ta 1974'e kadar dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyordu.