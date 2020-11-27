Yüzde 10’u Katar’a satılan Borsa İstanbul’un 16,2 milyar TL nakit varlığı var

Son yıllarda Türkiye'deki yatırımlarını artıran Katar devleti, son olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BİST) yüzde 10'luk payını satın almak üzere Türkiye Varlık Fonu ile mutabakat zaptı imzaladı.

Satışın ne kadar bedelle yapıldığı açıklanmazken, satış sonrası TVF'nin payının yüzde 80,6'ya ineceği açıklandı.

Peki BİST'in gelir kaynakları neler, kârlı bir şirket mi, kasasında ne kadar para var?

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2019 GELİRİ 1,9 MİLYAR TL

Finansal denetim raporlarında da belirtildiği üzere, BİST'in gelir unsurları; borsa payları, faiz gelirleri, menkul kıymet tescil ücretleri, takas gelirleri, menkul kıymet kotasyon gelirleri, veri yayın gelirleri ve saklama hizmet gelirlerinden oluşuyor.

BİST'te 408 şirketin hisseleri alınıp satılıyor. Bu hisselerin alım satım işlemlerinden de BİST komisyon alıyor.

Ama BİST'te hisse senedi alınıp satılması dışında da çok sayıda işlem yapılıyor. BİST'in tüm işlemlerden elde ettiği toplam geliri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı.

Özsermaye getiri oranı yüzde 33 ile yüksek seviyede bulunan BİST'in 2019 net dönem kârı 1 milyar 9 milyon TL oldu.

KASASINDA 16,2 MİLYAR TL VAR

BİST'in bilançosunda dikkat çeken kalemlerden biri “nakit ve benzeri varlıklarının” 2019 sonunda 16,2 milyar TL'ye ulaşmış olması.

Şirket, bu paranın 8,8 milyar TL'sini TL mevduatta, 3,4'er milyar TL'sini ise euro ve dolar mevduatta tutuyor.

Bu nakitlerden şirketin 2019'da elde ettiği faiz geliri 95,9 milyon TL. Kur artışı kaynaklı kambiyo geliri ise 36,6 milyon TL.

14,7 milyar TL'si kısa vadeli olmak üzere toplam 14,9 milyar TL borcu olan BİST'in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin toplam değeri ise 57,8 milyon TL.

1096 personeli bulunan şirketin toplam varlığı ise 18,4 milyar TL.

19,8 TRİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Borsa İstanbul piyasalarında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2019 yılında 19 trilyon 817 milyar TL oldu.

Toplam işlem hacminin %81,5'ini Borçlanma Araçları Piyasasında 2018'e göre %263 artışla toplam 16 trilyon 156 milyar TL işlem gerçekleşti. Günlük ortalama işlem hacmi 64,6 milyar TL oldu.

Pay piyasasında 2019'da toplam 2 trilyon 130 milyar TL işlem hacmi gerçekleşirken, günlük ortalama işlem hacmi 8,5 milyar TL oldu.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 2018'e kıyasla %13 artışla toplam 1 trilyon 457 milyar TL işlem hacmi gerçekleşirken, günlük ortalama işlem hacmi 5,9 milyar TL oldu.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası işlem hacminde ise 2018 yılına göre %47 artış yaşanmış ve toplam 74,3 milyar TL işlem gerçekleşti.

ORTAK OLDUĞU ÇOK SAYIDA ŞİRKET VAR

BİST'in İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'de (Takasbank) yüzde 64,15'lük, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yüzde 71,73'lük payı bulunuyor.

Saklama, takas ve menkul kıymetlerle ilgili diğer gerekli işlemleri aracı kuruluşlar adına yapan Takasbank ayrıca müşteri bazında saklama hizmeti veriyor.

MKK; ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izleyerek, üye grupları itibarıyla tutulan kayıtların birbiriyle tutarlılığını kontrol ediyor.

BİST ayrıca, Finans Teknopark A.Ş.'de yüzde 51'lik, Tasfiye Halinde Borsa İstanbul İTÜ Teknoloji A.Ş.'de yüzde 50'lik, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nda yüzde 34,27'lük, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de yüzde 30,83'lük, Kırgızistan borsasında yüzde 16,33'lük, Karadağ borsasında yüzde 24,43'lük paya sahip.

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BU YIL 700 BİN YENİ YATIRIMCI KAYIT YAPTIRDI

BİST'te pay piyasında geçen yıl sadece 24 bin artan yatırımcı sayısı, bu yıl 1 Ocak-26 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 700 bin artışla 1 milyon 900 bine ulaştı.

Yabancı yatırımcılar, son iki-üç haftalık dönem dışında BİST'ten bu yıl yüklü çıkış yaparken, yerli bireysel yatırımcı akını yaşandı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan bir sermaye piyasası uzmanı, hem yatırımcı sayısındaki artış, hem de işlem hacimlerindeki artış nedeniyle bu yıl BİST'in net kârının ikiye katlanmasını beklediğini söyledi.