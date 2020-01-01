Bakanlığın gökdelen planına İBB itiraz etti

İstanbul Maslak'ta Hattat Grubu'nun 11 dönümlük arazi üzerinde 2003 yılında “İstanbul'un Eyfel Kulesi'ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul” projesi, imara aykırı inşaatı nedeniyle yarım kalmıştı.

16 yıldır tartışılan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB'yi devre dışı bırakarak yarım kalan gökdelen inşaatlarının önünü açmak için geçtiğimiz ay devreye girdi.

İdare mahkemesi tarafından alınan ve kesinleşen iptal kararı nedeniyle plansız kalan arazi için bakanlık, yeni imar planlarını hazırladı ve Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde re'sen onaylayarak 27 Kasım günü askıya çıkardı.

Yeni planda parsel “Ticaret Alanı” olarak düzenlendi.

Kat yüksekliği de plan üzerinde 45 kat olarak gösterildi. Planlama alanında 2017 tarihli yapı ruhsatı ekindeki onaylı projelerine uygun olarak en az 300 araçlık otoparkın da İBB'ye devredileceği belirtildi.

“YETKİ İBB BAŞKANLIĞINDA”

Askı süreci içinde İBB, bakanlığın hazırladığı 1/5 binlik ve 1/1000 ölçekli imar planlarına karşı itiraz hakkını kullandı.

26 Aralık 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne İBB tarafından verilen itiraz dilekçesinde, bu alanda plan yapma yetkisinin İBB Başkanlığı'nda olduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede “yapılaşma değerleri açısından çelişkiler olması, hangi emsal değerlerine göre yapılaşacağının belirtilmemesi ve usul yönünden plan yapma yetkisinin İBB başkanlığında bulunması” nedeniyle plana itiraz edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Tartışmalı proje ilk gündeme geldiğinde 53 kat olarak tasarlanmıştı. 3 blokta 380 odalı otel, 90 rezidans, 57 bin 90 metrekarelik AVM, 578 ofis, 1400 araç kapasiteli otoparktan oluşuyordu.

Dev inşaatın imar planları “siluete” takıldığı için İBB Meclisi'nden defalarca dönmüş, mahkeme kararları ile planları iptal edilmişti. Mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesine tamamlamak isteyen Hattat Holding, İBB'ye 2016 yılında bir protokol ile 18 arsa tahsis etmişti.

Tahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece'deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı.

Arsa bağışına rağmen İBB'de projenin iptali gündeme gelince Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.