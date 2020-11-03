2020’de depremden 193 kişi öldü 155’i Türk

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 2020 yılında dünyada 6 ve üzeri büyüklükte toplam 105 deprem meydana geldi. Bunların 9 tanesi 7 ve üzeri.

USGS, İzmir'de meydana gelen depremi de 7.0 büyüklüğünde tescil etti.

Alaska, Jamaika, Rusya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Türkiye'de meydana gelen 7 ve üzeri depremlerin sadece 3'ünde ölüm meydana geldi.

Meksika'daki 7.4'lük depremde 10, Papua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğündeki depremde sadece 1 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de ise ölen canların sayısı 105'i buldu.

Tüm dünyada 2020 yılında meydana gelen 10 ve üzeri kişinin öldüğü 4 depremden ikisi Türkiye'de yaşandı.

İZMİR İLK, ELAZIĞ İKİNCİ SIRADA

Şu ana kadar 105 canın yitirildiği İzmir depremi 2020 yılında açık ara en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. Dünyada ölümcül depremlerde ikinci sırada ne yazık ki yine Türkiye'nin adı yazıyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde de 41 kişi hayatını kaybetmişti. 23 Şubat'ta İran'da meydana gelen depremde Van'da tam 9 kişi ölmüştü.

2020 yılında 10 ve üzeri kişinin öldüğü diğer iki depremler ise Meksika ve İran'da yaşandı. Meksika'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde ve İran'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 10'ar kişi enkaz altında can vermişti.

7 ÜZERİ 6 DEPREMDE CAN KAYBI OLMADI

Dünyada bu yıl 6-6.9 büyüklüğü arasında ise toplam 96 deprem meydana geldi. Uzmanlar ölü sayısında fayların yaşam merkezlerine olan uzaklığının da önemli olduğunu ancak şehirlerin planlanması sırasında fay hatlarının hesaba katılmasının da son derece hayati önemde olduğunu vurguluyor.