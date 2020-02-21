21 Şubat il il cuma namazı saatleri… Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı, her hafta olduğu gibi bugünde yurdun dört bir yanında camilerde cemaatlerle birlikte kılınacak. İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür. Haftanın en mübarek gününde vatandaşlar farz namazlardan olan Cuma namazını kaçırmak istemiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:23

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:30

BURSA: 13:22

ANTALYA: 13:16

KONYA: 13:09

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CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu Cuma namazında da inananlar camileri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır sorularına yanıt aradık.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.