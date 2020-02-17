48 yıllık gazete kapandı

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi kapandı. İsmi 1972 yılında MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan gazete 48 yıllık yayın hayatına son verdi.

‘SON BASKI’ manşetiyle çıkan gazetenin birinci sayfasında şu ifadeler kullanıldı:

“Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…”