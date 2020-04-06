65’i Türk 120 personelde corona virüsü tespit edildi

9 Mart’ta Çeşme Limanı'ndan (İzmir) Cadiz Limanı'na (İspanya) gitmek için yola çıkan El Venizelos‘un mürettebatı, corona virüsü salgınına denizde yakalandı. 383 mürettebatıyla, araç ve yolcu taşıyan 176 metre uzunluğundaki gemi, İspanya’ya yaklaştığı sırada karantina nedeniyle limana yanaştırılmadı.

TEKNELERLE TAHLİYE ÇOK RİSKLİYDİ

Bir gün açık denizde bekleyen geminin Türkiye’ye dönmesine karar verildi. Gemi, Türk karasularına girdiği sırada Türkiye’de karantina başladığı için limana yanaşmak bir kez daha mümkün olmadı. Türk yetkililerin, sadece Türk mürettebatı gemi limana yanaşmadan teknelerle tahliye edilebileceğini söylediklerini belirten El Venizelos’un işletmecisi Vedat Uğurlu, “Bu can güvenliği açısından oldukça tehlikeliydi. Çünkü bu gemi normal yolcu gemilerine ya da teknelere göre daha yüksek. Gemiden tekneye tahliye çok riskliydi. Bu sebeple hem kaptanımız hem de ben bunu kabul etmedik” dedi.

YUNANİSTAN ‘GELİN’ DEDİ AMA…

Türkiye karasularında iki gün beklediklerini ve sonra Yunan hükümetinin, “Gelin, biz tahliye edeceğiz” dediğini anlatan Uğurlu, “Yunanistan’a doğru yola çıktık. Tam yaklaşmıştık ki bu kez de Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böyle olunca Yunanistan da limana yaklaşmamıza izin vermedi” diye konuştu. Gemide bulunan 72 yaşındaki İsveçli şirket temsilcisinin kronik rahatsızlığı sebebiyle hastalandığını ve bunu Yunan yetkililere bildirdiklerini söyleyen Vedat Uğurlu, yaşananları şöyle anlattı:

GEMİDE KARANTİNAYA ALINDILAR

* Gece Yunan yetkililer arkadaşımızı alıp hastaneye götürdüler. Sağlık ekibi gemiye gelerek bütün personele test yaptı. Yapılan test sonucunda 65’i Türk 120 personelde corona virüs tespit edildiğini söylediler. Açık denizde iki gün daha bekledikten sonra Atina’da bulunan limana yanaşmamıza izin verildi.

* Test sonucu negatif çıkan arkadaşlar gemiden indirilerek otellere yerleştirildi. Test sonucu pozitif olan personel ise gemi içinde farklı odalarda karantinaya alındı. Gemide sadece mürettebat var. Yolcu yok. Virüs tespit edilen personelin sağlık durumları iyi. Ateşi 36 derece üstünde olan kimse yok. Karantina bittikten sonra herkes kendi ülkesine dönecek.