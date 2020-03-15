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Açık alanlarda dezenfektan kullanılması gereksizdir

Corona virüsü önlemleri arasında açık alanların dezenfekte edilmesine karşı Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Aynur Eren Topkaya’dan bir eleştiri geldi.

Nazan DOĞANER HALICI
06:10 -
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Açık alanlarda dezenfektan kullanılması gereksizdir

Topkaya, dezenfektanların gereksiz kullanımının da istenmeyen etkileri olabileceğine dikkat çekti. Prof. Aynur Eren Topkaya şunları söyledi:

* Stadyum, park ve bahçeler gibi açık alanlara dezenfektan uygulaması gereksizdir. Hatta ekolojik çevreye zarar verir. İnsanların topluca uzun süre birlikte seyahat ettikleri tren, şehirlerarası otobüs, uçak gibi taşıma araçlarının her seferlerinden sonra bir kez dezenfekte edilmesi yeterlidir.

Prof. Aynur Eren Topkaya

* Ancak daha önemlisi bu araçlarda ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olan kişi varsa bu kişilerin maske takılarak izole edilmesidir. Bir metre yakınlarına başka yolcu oturtulmaması önemlidir.

* Gereksiz ve uygunsuz dezenfektan kullanımı ihtiyaç olduğunda özellikle sağlık kurumlarında bunların temin edilememesine neden olup salgın yönetimini olumsuz etkileyebilecektir.

Son güncelleme: 04:37 15.03.2020
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