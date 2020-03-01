Acil yardım istedi! Dev gemi Ege’de sürükleniyor…

Ukrayna’dan dört gün önce yola çıkan ve Güney Kıbrıs’a 3300 ton mısır götüren 110 metre uzunluğundaki Cook Adaları bayraklı Von Perle isimli kuru yük gemisi fırtına nedeni ile gece yarısı Bodrum koylarına sığınmaya çalışırken motor arızası yaptı.

Fırtınanın etkisi ile açık denize yönelen gemide sekiz personelin bulunduğu ve İstanköy adası yakınlarına sürüklendiği belirtildi. Yunanistan sahil güvenliği ile üç römorkörün yardıma gittiği kuru yük gemisinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği, İstanköy adasında yayın yapan yerel www.kosnews.gr <http://www.kosnews.gr/> haber sitesi tarafından okuyucularına duyuruldu.