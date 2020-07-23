Adalar’daki elektrikli araçların hizmete gireceği tarih ve ücreti belli oldu

Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada İBB tarafından geçici olarak getirilen elektrikli araçların önümüzdeki hafta hizmete başlayacağı duyuruldu.

Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında araçların ücret tarifesinin belirlendiği aktarılarak ücretin Adakart sahibi Adalılar için 3,5 TL, ziyaretçiler için 12 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Açıklamada “UKOME toplantısında, ‘Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi' teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 4 kişilik olan Adataksi’nin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı” denildi.

Açıklamada yeni ulaşım sistemin başlayabilmesi için zorunlu olarak yollara döşenen bariyerlerin Adalar'ın doğal yapısına uygun bir sisteme dönüşmesi için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adalar'da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İBB Meclisi'nin ocak ayı meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi.

Ancak faytonların yerine geçici olarak alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı'nın izin vermemesi nedeniyle çalışmaya başlayamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunu çözmek için 20 Temmuz'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

İMAMOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİ GÖSTERMESİ BENİ MUTLU ETMİŞTİR

İmamoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya telefonla katıldığını belirterek şunları söyledi;

*Sayın İçişleri Bakanımızla iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir.

*Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir.

*Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık.

ADAKART ABOMAN BEDELİ, AYLIK TAM MAVİKART GİBİ OLACAK

Adakart Abonman bedeli ve limit bilgileri İstanbul genelinde geçerli olan Tam mavikart/abonman değerlerinde olacak.

Tam Abonmanın geçerli olduğu hatlarda kullanılabilecek ve sadece Adakart'a yüklenebilecek.

Adalar'da otursa dahi öğrenci – öğretmen – yaşlıya Adakart abonmanı yüklenemeyecek. Adakart Abonman hak edişleri İstanbul genelindeki hesaplamaya dahil edilecek.

ADALAR'DA YAYA YOLU YERİNE TRAFİĞE KAPALI ALAN GELDİ

UKOME'nin aldığı bir diğer konu, daha önce alınan kararda yer alan “Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak ilan edilmesi” ifadesinin kaldırılması oldu.

Bu ifadenin yerine; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve istisnalar dışında bireysel elektrikli araç kullanımının yasaklanması, Haziran 2021 tarihinden itibaren belirlenen alanların her türlü trafiğe (taşıt, yaya ve bisiklet dâhil) kapalı olması benimsendi.

Trafiğe kapalı alanlarda, İETT tarafından temin edilen tescile tabi olmayan elektrikli araçlar toplu ulaşım, rekreatif gezi, talep bazlı taşımacılık amacıyla kullanılacak. Elektrikli araçların kullanılacağı yollar, yaya ve bisiklet trafiğinden kesin şekilde ayrılacak.

YERLİ TASARIM ARAÇLAR ÜRETİLECEK

İBB, ilçe için özel olarak tasarlanmış, yerli teknoloji ve malzemeler ile üretilmiş, Adalar'ın fiziki koşullarına uygun, çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayan, yolculuk taleplerini yeni araçlar temin edecek. Yeni araçlar hizmete girinceye kadar yolculuk taleplerinin satın alınan geçici elektrikli araçlar ile karşılanacak.

İlçede toplu ulaşım, rekreatif gezi, talep bazlı taşımacılık faaliyetleri, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun, tescile tabii elektrikli araçlarla yapılacak.

Hız limiti 20 km/saat olacak. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada Vapur İskeleleri Çevresindeki Yolların Yayalaştırılması Projesi kapsamında tamamen yayalaştırma kararı verilen yollar dışında kalan yolların tamamı taşıt, yaya ve bisiklet kullanımına açık olacak.

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