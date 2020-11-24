Adnan Polat, ‘dolandırıldım’ demişti: O iş adamı beraat etti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi tarafından “petrol şirketi alma” vaadiyele 24 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından İdrizi hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Sinan İdrizi ve avukatları katıldı. Adnan Polat ise duruşmaya katılmadı.

“BU BANA EN KÖTÜ HAKARETTİR”

Duruşmada konuşan tutuksuz sanık İdrizi, “Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz. Bu bana en kötü hakerettir” dedi. Alınan beyanın ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın beraat etmesini talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, “Mütalaayı kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık İdrizi'nin beraatine karar verdi.