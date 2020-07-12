Akit TV’de skandal sözler: Bunun arkasına bir hilafet gelmeli

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu Pazar Manşeti programında hilafet isteği dillendirildi.

Musa Biçkioğlu’nun konuk edildiği programda Ayasofya konusu ele alındı. Fatin Dağıstanlı, Ayasofya ile ilgili olarak, “Şu mesaj önemliydi, bunun arkasına bir hilafet gelmeli, ben bunu önemsiyorum çünkü. Ki siz çok iyi analiz ettiniz. Bunun hem siyasal hem ekonomik çok büyük bir getirisi de olacak Türkiye bağlamında. Hem de ümmet için de önemli bir gelişme olacak” ifadelerini kullandı.

“KURTULMANIN ZAMANI”

Biçkioğlu ise şöyle konuştu:

* Hilafetle ilgili şöyle bir sorundan da kurtulacağız Anadolu üzerinden bizim milletimizle ilgili söyleyeceğim şey önemli. Bir hilafet müessesemiz vardı, der Müslümanlar bizimle karşılaştıklarında.

* Siz bu hilafet müessesesini evet taşıdınız, hakkını verdiniz ama yok ettiniz, ortadan kaldırdınız diye bir suçlama da var bize yönelik.

* Bu suçlamadan kurtulmanın zamanı da geldi. Ayasofya üzerinden Fetih, Fatih, İstanbul ve bizim Gayri Müslimleri de himaye edişimizin sembolüdür bu.

* Millet sistemini oluşturduğumuz bu önemli sembolle ilgili geçmişten geleceğe, günümüzden geleceğe kodlarımızın tekrar hem fikrimizi hem zihnimizi hem de duruşumuzu inşa etmesi açısından Ayasofya'nın hak ettiği misyona döndürülmesi, elzemdir, hayatidir ve kritiktir bunun hakkı bilinmeli ve verilmeli.

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