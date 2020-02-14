AKP, yıllarca kira ödemeden İBB binalarını kullanmış

İBB Meclisi’nin 13 Şubat tarihli oturumunda AKP ve CHP grubu arasında yaşanan, İBB’ye ait taşınmazların yıllardır işgal tazminatı (ecrimisil) ödenerek kullanılmasına ilişkin tartışma sırasında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’ye ait taşınmazları tespit etmek için başlattıkları ecrimisil çalışması hakkında bilgi vererek Kartal’da 11284 ada 4 parselde yer alan yapıyı örnek olarak gösterdi.

İBB’ye ait yapıda 58 kiracı bulunduğunu, kiracıların İBB’ye olan 804 bin 748 TL’lik borçlarının yapılandırma ile 184 bin 489 TL’ye düşürüldüğünü anlatan Balyalı, en yüksek borcu olan kurumun da 240 bin 548 TL ile Kartal AKP ilçe teşkilatı olduğunu açıkladı.

AKP ilçe teşkilatının 2014-2019 yılları arasında hiçbir ödeme yapmadığının tespit edildiğini aktaran Balyalı “Tahliye ve icra işlemleri başlatılmış olup verilen süreye rağmen hala icra bedeli ödenmemiştir” dedi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın da 2015 yılında beri İBB’ye ait taşınmazda işgalci olduğunu, bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığını açıkladı.

CHP grubunun sorularına rağmen AKP grubu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

222 MİLYONLUK ALACAK

Tartışma, CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı’nın raporlar üzerine genel bir değerlendirme yapmak istediğini söyleyerek söz alması ile başladı.

Balyalı, Merter metro istasyonunun yanına izinsiz olarak kurulan ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık’a ait olduğunu iddia ettiği büfe tartışmasını hatırlatarak “Savunulacak bir durum değil tabi. Ancak ecrimisilin yıllar içinde bir yol haline geldiğini görüyoruz. Sayıştay’ın 2018 İBB raporunda 2743 adet taşınmazın ecrimisil karşılığı kullanıldığı anlaşıldı. Ecrimisilin kira tahsili yöntemine dönüştürüldüğü belirtildi. İBB’nin toplam 222 milyon 999 bin 532 TL ecrimisil alacağının yalnızca 58 milyon 680 bin 984 TL’sinin tahsil edildiği tespit edildi” dedi.

KİRA GELİRİ 150 MİLYON TL ARTACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda bu konuda bir çalışma başlatıldığını söyleyen Balyalı “İBB’nin kiralama ya da ihaleye gidilmeden rekabet önlenerek çok ciddi gelir kaybına uğramasına neden olunmuş. Yaptığımız çalışma ile İBB olarak kira gelirlerini 2020 yılında 150 milyon lira civarında arttıracağımızı düşünüyoruz. İşgalcilere ecrimisil ihbarnameleri gönderildi. Yıllardır kira ve ecrimisil alınmayan metro altındaki dükkanları tespit çalışması başladı. Toplam 150 adet encümen dosyası oluşturuldu. Eminönü, Aksaray, Şaşkınbakkal alt geçitlerde tespit çalışmalarına başlandı. Hukuki işlemler sonuna kadar sürdürülecek” dedi.

TALEPLER KOMİSYONLARDA BEKLETİLİYOR

Balyalı, uzun süredir komisyonlarda bekleyen dosyalarla ilgili de açıklama yaparak yeni hafriyat alanları belirlenmesi, yeni müdürlükler kurulması ile ilgili taleplerin uzun süredir bekletildiğini söyledi.

İBB’nin iştirak şirketlerinin tüm taleplerinin de komisyonlarda bekletildiği ifade eden Balyalı “Örneğin İSPARK’ın taksi ve minibüs duraklarına ilişkin raporu var. Kültür A.Ş’nin gazete ve çiçek bayilerine ilişkin talebi var. Halk Ekmek’in geçmiş dönemde süresi bitmiş 550 adet ekmek büfelerine ve yeni kurulacak büfelere ilişkin talepleri bekliyor. Buralarda kiralama yapılacak. Kiralama yapılmazsa hepimizin şikayet ettiği ecrimisil uygulaması devam edecek. Dolgu alanlarındaki çay bahçesi ve büfelerin Beltur’a verilmesi talebi aylardır bekliyor. Bunların hepsinin temelinde partizanlık yatıyor. Biz AKP’den 23 Haziran sonrasında İstanbullulara verdiği sözü tutmasını, kentin lehine olan kararlara destek olmasını bekliyoruz” dedi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ FAYDA DEĞİL ZARAR VERİR”

Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammet Kaynar, Balyalı’ya yanıt verirken skandal açıklamalara imza attı.

Komisyonda bekleyen yeni müdürlük kurma talepleri arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü de bulunduğunu söyleyen Kaynar “İBB bünyesinde 105 müdürlük var. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü kurulmazsa hangi hizmet aksayacak? Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü fayda değil zarar verir. Kurulmazsa hiçbir hizmet aksamaz. Amaçları hizmet değil kadrolaşmak” dedi.

“AMAÇ PEŞKEŞ ÇEKMEK”

Kaynar, İBB’nin büfe, çay bahçesi, çiçek büfelerini iştirak şirketlerine devretmek istediğini belirterek “Amaçları oradan da istediklerine peşkeş çekmek” dedi.

“PEŞKEŞİ SİYASİ AYAĞI VAR”

Bunun üzerine tekrar söz alan Tarık Balyalı, “Az önce meselenin derinine girmek istemedim, nezaketimi bozmak istemedim. Peşkeş görmek isteyenler İBB’nin Sayıştay raporunu okusunlar. Peşkeşin bir de siyasi ayağı var. Yapmış olduğumuz tespitlerde Kartal 11284 ada 4 parselde yer alan yapımızda 58 adet kiracı bulunmaktadır. 804 bin 748 TL olan borçları yapılandırma ile 184 bin 489 TL’ye düşürülmüştür. En yüksek borcu olan kurum 240 bin 548 TL ile Kartal AKP İlçe teşkilatıdır. 2014-2019 yılları arasında hiçbir ödeme yapmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Tahliye ve icra işlemleri başlatılmış olup verilen süreye rağmen hala icra bedeli ödenmemiştir. Peşkeşin siyasi ayağı da budur. Buyrun cevap verin” dedi.

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Biz olumlu işlere destek olacağız dedik, CHP’nin emrine gireceğiz demedik. İBB yönetimi şu an acziyet içinde, lime lime dökülüyor” dedi. Tartışmalar bir süre daha devam etti. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da söz alarak Balyalı’nın sorusunu hatırlattı.

Subaşı, “2014’ten bu yana AKP Kartal İlçe Başkanlığı, İBB’ye hiç kira ödememiş. Kartal meclis üyesi yok mu? İktidarsın, bir parti 5 yıl bedava oturur mu? Buna cevap vermeyecek misiniz?” diye sordu ancak AKP grubundan cevap veren çıkmadı.

AKP BAHÇELİEVLER TEŞKİLATI DA “İŞGALCİ” ÇIKTI

CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da Kartal’daki durumun Bahçelievler’de de yaşandığına dikkat çekti. Kahraman şu bilgileri verdi:

*Bahçelievler AKP İlçe başkanlığı da 2015 yılında beri İBB’ye ait taşınmazda işgalci durumda.

*Bahçelievler’de Fethiye caddesinde 8 bağımsız bölüm var. Kadir Topbaş döneminde 2010 yılında otopark ve meydan düzenlemesi projesi yapıldı.

2013’te kamulaştırma çalışması başladı. Bir bölüm yıkılıp İSPARK otoparkı oldu. Sonra AKP ilçe başkanlığının da içinde bulunduğu iş merkezi özel şahsa aitken meydan projesi için İBB tarafından 2015 yılında kamulaştırıldı. AKP teşkilatı 2015 itibari ile ecrimisil ödemesi yapmadı.

*Defalarca tahliye yazısı yazılmasına rağmen tahliye de gerçekleştirilemedi. AKP ilçe başkanlığı ofisini boşaltmadığı için diğer esnaf da boşaltmıyor. Bina boşaltılmadığı için yıkılıp proje hayata geçirilemedi. AKP, 2015’ten beri ne ecrimisil ödüyor ne tahliye ediyor.