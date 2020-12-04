AKP’li belediye 15 bin saate 5 milyon 790 bin lira ödedi

İhaleye tek firma katıldı ve şartnamede belirtilen saatlerin özellik ve markalarının, ihaleyi alan Serhat İthalat ve Pazarlama A.Ş., firması envanterinde bulunması da dikkat çekti.

Maliyet belediye tarafından 5 milyon 125 bin TL olarak belirlendi ancak firma ile 5 milyon 790 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Geçmişte seccade, fincan takımı, aşure malzemesi, top, çamaşır makinesi alımlarına da milyonlar harcayan Şahinbey Belediyesi, saat sözleşmesini 5 Kasım'da imzaladı.

“ANTİALERJİK OLACAK”

Saat şartnamesi şöyle:

* Kordonu deri, çelik veya hasır örgülü olacak. Suya, buğuya, çizilmeye karşı dirençli olacak.

* Ahşap veya ceviz kutuya konulacak. Kutuda bir kadın bir de erkek saati olacak. Ürünler antibakteriyel ve antialerjenik olacak.

* Revello, RMS Romanson & Co, Dice Kayek ve Grand Romanson markaların belirlenmiş modelleri ve garanti süresi de 2 yıl olacak.

Serhat A.Ş. İstanbul'un AKP'li Başakşehir Belediyesi'ne 580 bin lira karşılığında 4 bin adet saat satmıştı.