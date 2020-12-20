AKP’li belediye, İBB ekibinin yolunu kesti

İstanbul’da AKP’li ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan alanlara yönelik müdahaleleri sürüyor. Pendik’te İBB ekipleri, D-100 Karayoğlu üzerine AKP’li Pendik Belediyesi’nin, izinsiz olarak koyduğu moboyu kaldırmak için bölgeye geldi. Ancak ilçe belediye ekipleri İBB ekiplerinin yolunu çift taraflı keserek engelledi.

OLAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yaşanan olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Ve bunu da gördük!!! İBB sorumluluk alanına “izinsiz” konulan moboyu kaldırmak isteyen ekiplerimizin hareketini engellemek amacıyla yol çift taraflı olarak ilçe belediye ekiplerince kesildi. Şehrin ortasında yol kesmek…Bakalım daha neler göreceğiz!” ifadelerini kullandı.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE YOL AÇILDI

Yazıcı daha sonra ikinci bir paylaşım yaparak yol kesme olayının çözüldüğünü duyurdu. Yazıcı paylaşımında “Ekiplerimizin polis çağırması ve polisimizin bölgeye intikal etmesinin ardından yol kesme vakası sonlandırılmıştır. Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.