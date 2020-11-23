AKP’li eski belediye başkanı ‘adam yaralamak’ suçundan tutuklandı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Manyas ilçesindeki Kızıksa Beldesi’nde meydana geldi.

2009 Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti'den Kızıksa Belede Belediyesi başkan adayı olup seçimi kazandıktan sonra da partisinden istifa ederek AKP’ye geçen Yüksel Zeki, evini icradan satın alan Yaşar N. (55) ile tartıştı.

Evin bahçesinde yaşanan tartışma büyüyünce Yüksel Zeki, yanında bulunan çift kırma av tüfeği ile Yaşar N.’yi sağ diz kapağının altından yaraladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel Zeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Yaşar N. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşar N.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksel Zeki adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan Yüksel Zeki, adam yaralamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA