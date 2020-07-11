Akşener’den Ayasofya yorumu: İlk defa yanıldım

Halk TV’nin 20. Saat programında Özlem Gürses’in konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’nın ibadete açılması kararını değerlendirdi.

Akşener, “Erdoğan’ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Erdoğan Ayasofya’yı ibadete açmaz demiştim. Seçmen konsolidasyonu için o manivelayı elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Akşener, “Ayasofya Camii hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.