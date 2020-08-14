Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu

Bisiklet yolunun ilk etabı olan Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahının 900 metresi tamamlanırken, bisiklet tutkunları test sürüşlerine başladı. Bisiklet yolu tamamlandığında 53.6 kilometre uzunluğunda olacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışarak bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş sağlaması için gerekli önlemleri aldı. 1. Etap olan Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında Başkentliler deneme sürüşlerine başladı. Bisiklet yolu uyarı levhalarının asılmasıyla Ankaralıların kullanımına açılacak.