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Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.

Deniz AYHAN
06:00 -
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Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu

Bisiklet yolunun ilk etabı olan Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahının 900 metresi tamamlanırken, bisiklet tutkunları test sürüşlerine başladı. Bisiklet yolu tamamlandığında 53.6 kilometre uzunluğunda olacak.

Mansur Yavaş

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışarak bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş sağlaması için gerekli önlemleri aldı. 1. Etap olan Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında Başkentliler deneme sürüşlerine başladı. Bisiklet yolu uyarı levhalarının asılmasıyla Ankaralıların kullanımına açılacak.

Anıtkabir Ankara Bisiklet seçim
Son güncelleme: 02:43 14.08.2020
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