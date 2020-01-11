Ankara’da kömür ve yiyecek dağıtımı devri kapanıyor

Ankara'da yardım amaçlı kömür ya da yiyecek dağıtımı devri kapanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin yaptığı yardımları artık bir kartla, nakit olarak yapmayı planladıklarını açıkladı.

Yavaş, 10 ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 185 BİN KİŞİYE YARDIM YAPIYOR

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 185 bin kişiye yardım, kömür ya da yiyecek dağıtımı yaptığını bunun 25 bin kadarının Suriyeli olduğunu söyledi.

Kartlı sisteme geçiş ile, yardım alanlara toplam 140 bin kart dağıtılacağını açıklayan Yavaş, “Suriyelileri ve uzak köylerde oturup, kartı kullanamayacak durumdaki kişileri kart sisteminin dışında bırakıp, onlara yine yardımları eski yöntemle dağıtacağız. 140 bin kişiye ise belediye yardımlarını dağıtacağımız kartla yapacağız” dedi.

Kartla nakit yardım sistemi üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yavaş, belediyenin yardım kartı sahiplerine verilecek yardımın ise, Ankara Büyükşehir'in gelirlerine göre belirleneceğini söyledi.

Başlangıç olarak 140 bin kişinin 70'er bin kişilik iki gruba ayrılacağını, bir ay bir gruba, diğer ay ikinci gruba kart aracılığıyla nakdi yardım yapılacağını anlatan Yavaş, “bunun sistemini önümüzdeki günlerde kararlaştıracağız. Başlangıçta 70 bin kişiye bir ay, 70 bin kişiye diğer ay olmak üzere, birer ay arayla yardım yapmayı planlıyoruz. Ancak Belediyenin gelirlerine göre, belki de bu 140 bin kişiye her ay yardım da yapabiliriz” diye konuştu.

YAVAŞ, EGO ŞOFÖRLERİNİ İZLEMEYE ALIYOR

Yavaş'ın bir başka projesi ise, Belediye'de en çok şikayet aldıkları EGO otobüs şoförleri konusunda; vatandaşın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şikayet ve önerilerinin alındığı “mavi masanın” mobil uygulamasının telefonunda yüklü olduğunu kaydeden Yavaş, bunu gazetecilerle de paylaştı.

Her gün mavi masaya vatandaştan gelen öneri ve şikayetleri bizzat izlediğini söyleyen Yavaş, “şikayetlerin yüzde 90'ı EGO otobüs şoförlerinin hal ve tavırlarından dolayı geliyor. Şimdi yeni bir mobil uygulama ile, vatandaşın anlık olarak EGO otobüslerinde yaşadıkları sıkıntıları belediyeye bildirebilecekleri bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz.

Otobüs şoföründen herhangi bir şikayet bu mobil uygulama üzerinden belediyeye ulaştığında, anında müdahale edilecek. O otobüs şoförü daha seferini tamamlamadan ara duraklardan birinde otobüsten indirilecek, yeni bir şoförle değiştirilecek” dedi.

EN AZ 50 İMAR DOSYASI SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Yavaş, kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının hazır olduğunu, bunların kısa sürede savcılığa verileceğini de söyledi. Dosyalarının bir kısmının FETÖ bağlantılı olduğunu, bir kısmının da geçmiş döneme ait imar yolsuzluk ve rant ihbarlarını kapsadığını kaydeden Yavaş, hala bazı ihbarların incelenmesinin de sürdüğünü söyledi.

GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPMAZLARSA, TOGO KULELERİNİ YIKARIZ

Yavaş, kendisini eski ATO Başkanı Sinan Aygün'le karşı karşıya getiren TOGO kuleleri konusunda da konuştu. Togo kulelerinin olduğu bölgede daha yeni hükümetin bir arsa sattığını, buna 12 kat bina izni verildiğini anlatan Yavaş, TOGO kulelerinin de bu seviyede olması gerektiğini vurguladı ve “Eğer Belediye'nin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa, o kuleleri yıkarız” diye konuştu.

“BABAMIN GAZETE BÜFESİ VARDI. GAZETE VE DERGİLERLE BÜYÜDÜM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, çalışan gazeteciler günü dolayısıyla yaptığı konuşmada da, babasının gazete büfesi olduğunu, dolayısıyla kendisinin de gazete ve dergileri okuyarak büyüdüğünü anlattı. Çocukluğunda bulduğu her gazete ve dergiyi okuduğunu, bunun da daha çocuk yaşlardan itibaren basına karşı bakışını değiştirdiğini kaydeden Yavaş, “Gazeteciliğin ve haberciliğin gücüne hep inandım” dedi.

Yavaş şöyle konuştu;

“Zaman zaman sevmediğimiz haberler olabilir. Kırıldığımız, “olmaz bu kadar” dediğimiz durumlar yaşanabilir. Ancak gazetecilik ile bizler ayrılmaz bir paydaşız. Bu bütünlüğün istense bile ayrılamaz bir yapıda olduğu bir gerçektir. Her gazetecinin ya da gazetenin farklı düşünceleri olabilir.

Biz buna saygı duymak durumundayız. Önemli olan aile hayatına dokunmadan, iftira atmadan, karalama ve hakaret içermeden yayınlar yapılabilmesidir. Demokrasinin ayrılmaz parçası gazetecilik mesleği ile ortak paydaşlık, bu temel prensiplerde buluşmak üzerine kurulmalıdır”.

“BELEDİYE BAŞKANI DA HALKIN VERGİLERİNİ HARCIYOR. BUNU HİÇ UNUTMADIM, UNUTTURMAYACAĞIM”

Yavaş, göreve geldiği günden bu yana “vatandaşla iç içe yaşamaya ve davranmaya” çalıştığını vurgulayarak, “belediye başkanı seçim sürecinde siyasi bir kişilik. Ancak seçildiği andan itibaren bu siyasi kişiliği kalkıyor ve görev alanındaki tüm halka hizmet eder bir hale geliyor. Belediye başkanlığı bir kamu görevi. Halkın vergilerini harcıyorsunuz. Dolayısıyla en çok üzerinde durduğum konular şeffaflık ve hesap verebilirlik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihaleleri canlı yayında yapmasıyla birilikte bu şeffaflığın sağlandığını, şimdi Anadolu'da diğer kentlerde yaşayan vatandaşların da kendi bağlı oldukları belediyeden bu uygulamayı talep ettiklerini duymaya başladığını anlatan Yavaş, “Belediye Başkanı da halkın vergilerini, halk için harcıyor.

Bu çerçevede belediyede görev yapanların amiri konumunda olsa da, maaşını halkın vergilerinden aldığı için o çalışanlardan biri. Bunu hiç unutmadım, unutturmayacağım” diye konuştu.