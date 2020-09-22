Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü.

O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında “Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır” denildi.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çekilen görüntülerin son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu vurgulayarak şunları belirtmişti:

* Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.

* Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır.

* Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.

* Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek. Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz.

* Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız.