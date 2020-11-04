Ankara’ya yürümeye çalışan madencilere jandarma müdahalesi

Manisa Kırkağaç ilçesindeki Çam Mesire Alanı'nın önünde 24 gündür, 14 yıldır alamadıkları tazminatları için eylem yapan Somalı tazminat mağduru madenciler ikinci defa jandarmanın engeli ile karşılaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya yürümek isterken Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından engellenen ve gözaltına alınan madenciler, 24 gün bekledikten sonra sorularına çözüm bulunmayınca tekrar Ankara'ya yürümek istediler.

YAKA PAÇA YOL KENARINA ALINDI

Kırkağaç Çam Mesire Alanı'nın önündeki karayoluna oturma eylemi yapan Somalı tazminat mağduru madenciler ilk olarak jandarmanın ablukasına alındı. Oturma eylemlerini devam ettiren madenciler daha sonra jandarma ekipleri tarafından yaka paça tutularak yol kenarına alındı. Yol kenarına zorla alınan madenciler ‘Direne Direne Kazanacağız' diye slogan attılar. Bazı madenciler, ‘Madem gücünüz var gidin o patronları alın gelin. Gücünüz bize mi yetiyor sizin'' sözleriyle sitem ettiler.

Madencilere müdahale eden jandarma ekibini başında bulunan üsteğmen ise, yol ortasında oturma eylemine ve yürüyüşe izin veremeyeceklerini dile getirdi.

“14 YILDIR MADENCİYİ KANDIRIYORLAR”

Jandarmanın müdahalesine tepki gösteren Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, 24 gündür sorunlarına çözüm beklediklerini ancak çözüm bulunmayınca tekrar yürüyüş kararı aldıklarını dile getirdi.

Başaran Akarsu jandarma ile yaptığı konuşma kameralara şöyle yansıdı;

“14 yıl oldu. 14 yıldır madenci bekliyor, 14 yıldır madenciyi kandırıyorlar, 14 yıldır madenciye söz veriyorlar, 14 yıldır o seçim bu seçim, su seçim madenci kandırılıyor. Ama patronlara yasa çıkartıyorlar. Patronlara geçtiğimiz hafta ödüller, vergiler ve milyonlarca paralar verdiniz. Ama 700 işçinin hakkına 14 yıldır çöküyor. 2 gözü olmayan, 2 kolu olmayan, uzuvları kayıp, ciğerleri çökük madencinin hakkını vermiyorsunuz. Yeter artık. Ne yaparsanız yapın. Valilik bir suç işliyor. Bizim yolumuzu engelleyemez.

“MAĞDUR EDEN ŞİRKETE İKİ RUHSATLI SAHA DAHA VERİLİYOR”

Valilikle görüşme talep ettik. Valilik bize onlar Soma’ya dönmedikleri sürece görüşmeyeceğim diye cevap vermiş. Karaman Valisi Ermenek'teki arkadaşlarla konuşuyor. O da vali Manisa Valisi'de vali. Biz zaten 10 yıldır Soma'dayız. Vali bey ikinci yasağında bir madde getirdi. Zincir yaparak yürüyüş yasaklıyor. İlk yasağında böyle bir şey yok. Madencileri mağdur eden şirkete devlet iki tane ruhsatlı saha daha veriyor. Ama 14 yıldır hakkını arayan madenci karşısında kör, sağır ve dilsiz. Böyle hikaye olabilir mi. Kim bu patronlar.''

“BİZE KANUN ÇARPMIŞ ARABA ÇARPSA NE OLACAK''

Yürüyüş sırasında jandarmanın ablukasıyla karşılaşan ve Uyar Madencilik’te geçirdiği iş kazası sonucu 2 bacağından yaralanıp yüzde 48 engelli olan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya ise “14 yıl geçti komutanım. Bize bir takvim belirlesinler. Bir yetikili merci arasın bilgilendirsin. Vali bey gelip bize resmi bilgi versin. Bir çok hasta insan günlerdir betonun üstünde yatıyor yazık bize. Benim bacağımda platinler var. Biz yemin ettik. Yolda araba çarpar düşüncesiyle izin vermiyorlar. Bize kanun çarpmış araba çarpsa ne olacak. Bizim sesimizi kim duyacak.'' dedi.

“SİZİNLE KARŞI KARŞIYA GELİNCE VİCDAN AZABI ÇEKİYORUZ”

Uyar Madencilik’te çalıştığı dönemlerde dinamit patlaması sonucu iki gözünü kaybeden ve tazminat mağduru olan Ali Kandemir ise jandarma komutanına seslenerek,“Komutanım biz de askerlik yaptık. Burda herkes askerlik yaptı. Biz sizinle birlikte karşı karşıya geldiğimizde vicdan azabı çekiyoruz. Bugün ödeyin bizde karşı karşıya gelmeyelim. Vali mi, milletvekili mi, kim çözecekse çözsün. Karşı karşıya gelmeyelim. Ama bizim işimizi çözmeyeceksiniz bırakın yürüyelim. Ya işimiz çözülecek, ya bu para ödenecek. Başka çıkar yolu yok. Bizi gözaltına alıp nereye götürecekler. Bir hakim karşısına götürecekler. Bizim hakimden çıkan haklarımızı alamıyoruz ki biz bunun mücadelesini veriyoruz.'' diye konuştu.

“ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİZ''

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal ise, sorunun çözüme kavuşuncaya kadar geri dönmeyeceklerini dile getirerek; “Biz asla geri dönmeyeceğiz. Bu iş çözülmeden asla geri dönmeyeceğiz. Ya sorunu çözerler, ya yürürüz, ya da gözaltına alırsınız. Bu kadar netiz. Bu devlet bizim hakkımızı verecek.

3100 madencinin meselesi nasıl çözüldüyse, 748 madenci arkadaşımızın da meselesi çözülecek. Bizi günlerdir oyalıyorlar. Uğraştıklarına biz de tanık oluyoruz. Ancak bir sonuç alamıyoruz. Asla Soma'ya dönmeyeceğiz. Sizden de ricamız Kırkağaç'ın girişine kadar yürüyelim. Sonra araçlarımıza binip gidelim. Anayasa Mahkemesi'nin karayolunda yürüyebilirsiniz yönünde karar var.'' dedi.

Jandarmanın müdahalesi sırasında fenalaşan bir maden işçisinin ise ambulansla hastaneye götürüldüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.