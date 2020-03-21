Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulamanın tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

19:53 -
Haberler Gündem
Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu.

Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERAnkara'da 65 yaş ve üstüne ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı!Ankara'da 65 yaş ve üstüne ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Antalya’mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir.

* Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. İHA

Ankara Antalya Corona sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more