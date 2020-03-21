Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu.

Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Antalya’mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir.

* Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. İHA