Antalya’da denizde hortum

Gazipaşa Koru Mahallesi&#8217;nde sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/antalyada-denizde-hortum-6054282","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/antalyada-denizde-hortum-6054282","pageType":"yazi","pageIdentifier":6054282,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Antalya&#8217;da denizde hortum"});aip('newsArticle', {"identifier":6054282,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/antalyada-denizde-hortum-6054282/","headline":"Antalya&#8217;da denizde hortum","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Antalya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/25/iecrop/hortum-antalya-foto-dha_16_9_1601031362-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-09-25 13:56:07","datePublished":"2020-09-25 13:56:07","dateModified":"2020-09-25 13:58:48","info":"{"seo_news":"false"}"});