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Antalya’da denizde hortum

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu.

Sozcu.com.tr
13:56 -
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Gazipaşa Koru Mahallesi’nde sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi. (DHA)

Antalya
Son güncelleme: 13:58 25.09.2020
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