Arefe günü ne zaman? Arefe ne demek? 2020 Arefe hangi güne denk geliyor?

Arefe günü yaklaşıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı için artık az bir zaman kaldı. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü tarihi de Diyanet takviminde yer alıyor. Vatandaşlar bu sene Arefe gününün hangi gün idrak edileceğini internette araştırmaya başladı. İşte 2020 Arefe günü tarihi ve detaylı açıklamalar…

AREFE NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. Arife sözcüğü en geç 1400’lü yıllarda Arapça “arafat” (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen “geleceği haber verme” anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük “Arefe” haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede “herhangi bir şeyden önceki gün” anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arefe günü ise 23 Mayıs Cumartesi olacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 26 Mayıs Salı günü itibariyle son bulacak.

AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de arefe günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 23-24-25 e 26 Mayıs tarihlerinde, tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Tüm Türkiye’de 22 Mayıs Cuma gecesi saat 00.00 ile başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla sebebiyle arefe gününde sokağa çıkmak özel izne tabii olacak.