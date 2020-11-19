Arınç’tan Selahattin Demirtaş çıkışı: Tahliye olabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğuna değinen Arınç şu ifadeleri kullandı;

“Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti.. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir.”

İş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin Arınç, “Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Bülent Arınç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına dair ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç, istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayarak “İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu’nda isim zikretmedik” dedi.