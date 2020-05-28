Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ve celp tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik terhislerine ilişkin yaptığı açıklamada 31 Mayıs 2020 tarihinde işlemlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Askerlik yerleri ve celp tarihleri için beklenen gün geldi. Er, erbaş, yedek subay, astsubay ve bedelli askerlerin sevk tarihleri ile askerlik yerleri bugün belli olacak. Askerlik yerleri E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Askerlik yerlerini açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz…

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI



TERHİSLERİN BAŞLAYACAĞI TARİH DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs’ta başlayacağını söyledi.

SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.