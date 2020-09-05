‘Atatürk olmasaydı Erdoğan’ın babası kim olacaktı?’ diyen CHP’li başkana beraat

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 22 Mayıs 2011’de dCHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Efendim, şimdi eğer Tayyip Erdoğan’ın azıcık bu eski siyasilere hürmeti olsa ana babasını araştırır. Eğer onlar olmasaydı, rahmetli Atatürk olmasaydı, Erdoğan’ın babası kim olacaktı, annesi kim olacaktı arkadaşlar?” demişti.

Erdoğan’ın avukatlarının suç duyurusu üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataç hakkında “hakaret” suçundan dava açmıştı.

AİHM’DEN “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ” KARARI

Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 2012’de Ataç’ı bu suçtan mahkum ederken 7 bin 80 TL adli para cezası verilmişti. Kesinleşen bu karar AİHM’ye taşınırken 2019’da Başkan Ataç’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi.

Kararda, şöyle denildi:

* Başvurucunun, partisinin siyasi bir etkinliği sırasında dönemin başbakanını hedeflediği konuşmasında, özellikle başbakanın tutumunu ve eski siyasetçiler hakkında yaptığı eleştirilere karşı bu cümleyi sarf etmiştir.

* Mahkeme, sulh ceza mahkemesinin kararında uygun gördüğü bu gerekçenin, mahkemenin somut vakada, başvurucunun ifade özgürlüğü hakkı ile karşı tarafın özel hayata saygı hakkı arasında, içtihada yerleşik bütün uygun kıstasları göz önünde bulundurarak yerinde bir denge kurma incelemesi yaptığını tespit etmeyi mümkün kılmadığına işaret eder.

* Mahkeme, kararın tatminkar deliller sunmadığını kaydetmektedir.

YENİLENEN YARGILAMA SONUCU BERAAT ETTİ

AİHM kararı sonrası mahkemeden yargılamanın yenilenmesi talep edildi.

Yenilenen yargılama sonrasında AİHM kararı uyarınca Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Ahmet Ataç’ın beraatine karar verdi.