Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğraftaki vatandaş: 19 saat çalışıyorum

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı. Tatlı yaptığı açıklamada, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum" ifadelerini kullandı.

18:11 -
Haberler Gündem
Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğraftaki vatandaş: 19 saat çalışıyorum

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, 4 Haziran’da sosyal medya hesabından “Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim” notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca bu paylaşımı yapmıştı.

“19 SAAT ÇALIŞIYORUM”

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin’in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tatlı, “Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum” dedi. DHA

İLGİLİ HABERMinibüse maskesiz bindi, kendisini uyaranlara saldırdı!Minibüse maskesiz bindi, kendisini uyaranlara saldırdı!
Çocuk Güneş Mersin Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Son güncelleme: 18:20 06.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more