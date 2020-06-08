Bakan Kurum’dan kapatılan termik santrallerle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, 1 Ocak tarihinde kapatılan termik santrallerle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı;
MEVZUATA UYGUN HALE GELDİ
*1 Ocak'ta 5 santralimizi tamamen, 1 santralimizi de kısmen kapatmıştık. Bu süreçte santrallerin çevre mevzuatına uygun hale gelmeleri için onlara süre tanımıştık.
*Gelinen süreçte mevzuata uygun şekliyle santrallerimizi yaklaşık 142 milyon değerinde yatırım yaptılar. Hem baca gazı arıtma sistemlerinde hem de diğer sistemlerini etkin hale getirdiler.
RUHSAT SÜRELERİ 1 YIL UZATILDI
*Şu an itibariyle mevzuatımıza uygun şekilde geçici çalışma ruhsatlarını bir yıllık süreç içerisinde kendilerine veriyoruz.
*Bu çerçevede Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralimizin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralimizin de 3 ünitesinden 2'sine ve Afşin A Termik Santrali'nin de 4 ünitesinden 2'sine bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir.
*Bu üniteler mevzuata uygun hale getirilmiştir. Diğer baca ve ünitelerde çalışmalar devam etmektedir. Orada da çevre mevzuatına uygun, bizim sınır değerlerimizi sağlayacak şekilde iyileştirmeleri yapmalarını istemiştik.
“CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK”
*Bu iyileştirmeler süreç içerisinde devam etmektedir. Biz geçici çalışma ruhsatı verdiğimiz bu ve önceki termik santralleri de 7 gün 24 saat izliyoruz.
*Burada vatandaşımızın sağlığını, güvenliğini ilgilendiren hususları denetliyoruz. Aykırı bir durum tespit edersek geçmişte olduğu gibi cezai işlem ve kapatma süreci yürüteceğimizi buradan duyurmak istiyorum. İHA