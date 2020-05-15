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Bakanlık harekete harekete geçti… Bunu yapan berber ceza alacak

Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, bazı işletmelerin corona virüsü tedbirlerine uymadıklarını belirterek, müşterilere tek kullanımlık önlük yerine atık madde ile üretilmiş poşet kullandıklarına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Ocak, bu işletmelerin denetimlere tabi tutulacağını belirtti.

Halil ATAŞ
12:44 -
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Bakanlık harekete harekete geçti… Bunu yapan berber ceza alacak

Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, 11 Mayıs’ta açılan işletmelerin bazılarının kurallara uymadıklarından yakındı. SÖZCÜ’ye konuşan Ocak, “Bu konuda çok sayıda şikayet aldık. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili kaymakamlıklara bir genelge gönderdi. Kaymakamlıkların oluşturacağı komisyon, berberleri, pazarcıları ve ticari taksi şoförlerini denetleyecek” dedi.

“BAZI BERBERLERİN ATIK POŞETİ KULLANDIĞI ŞİKAYETİNİ ALDIK” 

Bazı berberlerin Sağlık Bakanlığı’nın kurallarını ihlal ettiklerine yönelik şikayetler aldıklarını ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı’nın berber ve kuaförlere yönelik tedbirleri var. 4 koltuk varsa ikisi dolu olacak. 5 koltuk varsa 3’ü dolu olacak. Önlük giyilecek. Maske takılacak. Dezenfekte suyu ve ortam dezenfektesi kullanılacak. Ürünler tek kullanımlık olacak. Ancak gelen şikayetler ve benim de şahit olduğum, atık maddeden üretilen poşeti kesip müşterinin önüne serip saç tıraşı yapıyorlar.”

“10 TL KAR YAPACAĞIZ DİYE CEZA ALACAKLAR” 

Yapılan işlemi müşteriler şikayet etmiş. Beni Sağlık Bakanlığı’ndan ve bağlı olduğumuz Federasyon’dan aradılar. Şikayet alan birkaç ilin içinde Bursa’nın da olduğunu söylediler. Berberlerin 6 TL’ ye aldığı tek kullanımlık önlüğü firmalarla anlaşıp 2,5 TL’ye anlaşıp temin ettik. Berberlerimize bu kolaylığı sağladık. Ancak bazı işletmeler hâlâ 10 TL kar edeceğim diye poşet kullanıyor. O nedenle denetimlere tabi tutulacaklar. Kullananlar ceza alacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 12:49 15.05.2020
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