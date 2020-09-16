Bakü’nün kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü İstanbul’da kutlandı

Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen gecede sosyal mesafe kuralları titiz bir şekilde uygulanırken, davet Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Arif Hacıyev, SOCAR Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Yusifov, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, gazeteciler, emekli diplomat ve milletvekilleri katıldı.

TOPRAKLARIMIZ 30 YILDIR İŞGAL ALTINDA

Büyükelçi Hazar İbrahim, ülkesinin topraklarının 30 yıla yakındır Ermeni işgal altında olduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin eskiden olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyledi. 12 Temmuz’da Ermenistan’ın saldırısına karşı Azerbaycan’ın misliyle cevap verdiğini vurgulayan İbrahim, Azerbaycan askerinin ve milletinin kendilerine düşmanlık gösterenlere karşı dik durduğunu dile getirdi. Türkiye’nin en yüksek makamından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin Azerbaycan’a destek verdiğine işaret eden İbrahim, bu ilişkinin başka hiçbir iki devlet arasında yaşanmayacağını söyledi.

BİR MİLLET İKİ DEVLET

TADİV Azerbaycan Evi başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Kafkas İslam ordusunun Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun iki ülke arasındaki ilişkilere tarihsel perspektiften etkisine dikkat çekerek, şunları söyledi:

* İnanmış kişilerin, Azerbaycan'ı sevenlerin, bir millet olduğumuzu tereddüt etmeden icraatlarıyla ortaya koyanların, Azerbaycan için canlarını, kanlarını kurban eden Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin hikayesinin konuşulduğu bir tarihtir 15 Eylül. Bize emanet edilen son derece önemli olan bu tarihi, kardeşliğin mirasını yeteri kadar anlatmamız gerekiyor. Evini, barkını, doğduğu toprağını bırakarak 1918'de Bakü'yü kurtarmak için yollara düşen, çileli bir yolculuk sonrasında Bakü'yü kurtaran, bugünleri yaşamamızı sağlayan insanların, dolayısıyla bir millet iki devletin hikayesinin anlatıldığı bir tarihtir.