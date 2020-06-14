Başak Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş nereli?

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş kimdir merak ediliyor. İşte Başak Demirtaş’ın hayatı…

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaşın eşi ve 18 yıllık hayat arkadaşı olan Başak Demirtaş, 77 – Diyarbakır doğumludur ve şu an 41 yaşındadır. Biri 7, diğeri 11 yaşında Dilda ve Dilal adında iki kızı var. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunu. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yapıyor. Uzun yıllar Diyarbakır köy okulunda öğretmenlik yapan Başak Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılından beri raporlu ve öğretmenliğe ara vermiş durumda. Başak Demirtaş yoksul bir ailenin kızı. İşçi emeklisi olan babası gençlik yıllarında siyasetle uğraşmış hatta Başak Demirtaş 5 yaşındayken de hapis yatmış.