Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? 2020 askerlik celp ve terhis tarihleri belli oldu!

Bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında beklenen açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi adı altında yaptığı açıklamalarda askerlik terhis tarihleri hakkındaki kararı da duyurdu. İşte 2020 askerlik celp ve terhis tarihleri…

ASKERLİK CELP VE TERHİS TARİHLERİ BELLİ OLDU

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?

Geçtiğmiz haftalarda yapılan toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde 53 bin kişi celp kapsamında geleceğini, 66 bin kişinin de terhis olacağını ifade etti.

Görev değişiminin yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacağını belirten Akar, aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağının altını çizdi.

“223 PERSONELİMİZİ KONTROL ALTINDA TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Her vatandaşın temel askerlik eğitimini almasını sağlayan yeni askerlik sisteminin hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

* Bu sistem içerisinde, geçen celp döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk.

* Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Kovid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz.

* Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık.

* Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur.

HİZMET SÜRESİ 1 AY UZATILACAK”

Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, “Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.