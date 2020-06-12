Beşiktaş’taki otobüs saldırısının sanığı da Covid-19’dan tahliye istedi

Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş 3 Kasım 2019'da Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde Ortaköy yönüne ilerlerken kalabalık gördüğü otobüs durağına hızla dalmıştı.

Yaşar Tahir Billur hayatını kaybederken 14 kişi de ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Necdet Karakuş elindeki bıçakla duraktakilere ve yaralılara saldırmış Ali K.'yı kolundan yaralamıştı. Karakuş sonra da kendini Beşiktaş iskelesinden denize atarak intihar etmek istemişti.

BİR MÜEBBET VE 210 YIL HAPİS CEZASI TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Olaydan sonra tutuklanan Necdet Karakuş hakkında İstanbul Cumhuriyet savcılığı, ‘kasten adam öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

OTOBÜSTE SORUN YOK

Otobüsle ilgili bilirkişi raporunda sanığın kullandığı otobüsün, motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. Aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı da raporda yer aldı.

COVİD-19'DAN TAHLİYE TALEBİ

Cezaevinde 8 aydır tutuklu kaldığını belirten Necdet Karakuş avukatı aracılığıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne birden fazla dilekçe vererek Covid-19 sebebiyle tahliye olmak istediğini belirtti. Karakuş cezaevinde ciddi psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğini ve intihar etme güdüsü ile yaşadığını öne sürdü. Mahkeme, Karakuş’un talebini reddetti.

“BU BEDENİ TAŞIYAMIYORUM”

Dilekçede koğuşunda durmaksızın ağladığı ve kendisine zarar verdiği için Necdet Karakuş'un cezaevi revirinde rehabilite edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Karakuş'un ailesine, “Ben artık bu bedeni taşıyamıyorum. Hakkınızı helal edin” dediğini belirten avukatı, psikolojik rahatsızlıkları, intihar etme güdüsü ile hareket eden sanığın akıl hastası olabileceğine yönelik kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ileri sürdü.

ACILI AİLE, “ÜST SINIRDAN CEZA VERİN”

Saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Tahir Billur’un yaralı kurtulan eşi Ayşe Feride Billur, çocukları Altuğ Billur ve Tuğba Billur ise avukatları aracılığıyla mahkemeye verdikleri dilekçede sanığın üst sınırdan ceza almasını istedi.

YOĞUN ÖLDÜRME HİSSİYLE HAREKET ETTİ

Sanık Necdet Karakuş’un özel problemlerini bahane ederek kafasında kurguladığı olayda bilerek ve isteyerek öldürme kastıyla hareket ettiğini belirten Billur Ailesi'nin avukatı, sanığın otobüsün güvenlik kameralarını bozduğunu, güzergahını değiştirerek kalabalık gördüğü otobüs durağına hızlıca daldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, sanığın olaydan bir gün önce uyuşturucu kullandığı belirtilerek, “Saldırının ardından bıçakla duraktakilere ve yaralılara saldıran sanık yoğun öldürme hissi ile hareket etmiştir” denildi.

AKLİ DENGESİ BOZUK NUMARASI YAPIYOR

Sanığın olay gerçekleştikten sonra akli dengesinin bozuk olduğuna inandırmaya çalıştığı ve bu şekilde hareket ettiği belirtilen dilekçede, aynı evde yaşayan babasının oğlunun akıl sağlığında problem olmadığına dair ifadesinin olduğu hatırlatıldı. Billur Ailesi dilekçelerinde sanığın üst sınırdan hüküm giymesini istedi.