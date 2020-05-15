Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Borç 900 bin evi karanlıkta bıraktı

Corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar, elektrik faturalarını da ödeyemedi. 900 bin hanenin borcundan dolayı elektriği kesildi. 118 bin hanede oturanlar da icralık oldu. Elektrik dağıtım şirketleri salgın döneminde de fatura ödemelerini ertelemedi ve çok sayıda vatandaşın elektriği kesildi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Borç 900 bin evi karanlıkta bıraktı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bu konudaki soru önergesini yanıtladı. Bakan, Türkiye'de elektrik abonelerine her dönem 59 milyon 238 bin 582 adet fatura gönderildiğini ve 2020 Şubat aynı sonu itibarıyla bunlardan yüzde 1.52'sinin faturaları ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Borcundan dolayı icraya verilenlerin de yüzde 0.2 olduğunu belirtti. Önerge sahibi Yavuzyılmaz “Tarımsal sulama nedeniyle çiftçinin 2 milyar lira elektrik borcu bu hesaba dahil değil” dedi.

Deniz Yavuzyılmaz

Son güncelleme: 02:26 15.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more