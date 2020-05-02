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Bursa Valiliği açıkladı: 1 milyon 300 bin maske dağıtılacak

Bursa Valiliği pazartesi günü 1 milyon 300 bin maskenin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına dağıtılacağını duyurdu.

Halil ATAŞ / Bursa
22:43 -
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Bursa Valiliği açıkladı: 1 milyon 300 bin maske dağıtılacak

Bursa Valiliği, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde DMO’nun dağıtımı koordinesinde 1 milyon 300 bin adet maske ilimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarına dağıtılmak üzere ilimize ulaşmış olup Pazartesi dağıtıma başlanılacaktır” açıklamasında bulundu.

MASKELER ÜCRETSİZ OLACAK 

Valilikler tarafından toplanan listelerde yer alan işletmelere Sağlık Bakanlığı şirketi olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından maskelerin ulaştırılacağı açıklanmıştı. Bu maskeler de ücretsiz olacak.

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